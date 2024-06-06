По делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали 413 объектов недвижимости

В рамках дела экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского суд принял решение арестовать 413 объектов недвижимости фигурантов в Москве и Петербурге.

О решение принять соответствующие обеспечительные меры РИА Новости рассказал адвокат Сергей Гревцов, представляющий интересы одного из потерпевших.

«Наложен арест на 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежащих ООО «Джи-Пи Мэг» и ООО «Нетизен СПб», — сообщил юрист.

Он отметил, что суммарная стоимость данных активов превышает 4 млрд рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы перевёл в СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского.

Якубовского задержали в Москве в апреле 2023 года. Ему официально было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.