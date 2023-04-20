В Москве задержали бывшего совладельца сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Якубовского

Экс-совладельца сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского задержали в Москве.

Как передаёт ТАСС, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Якубовский был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что ему официально было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России.

Ранее стало известно, что в Москве задержали экс-заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей в ходе участия в проекте «Пушкинская карта».

Официальные комментарии правоохранительных органов и представителей Яриловой пока не приводятся.