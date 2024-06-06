В Москве рассказали о строительстве объектов образования в ТиНАО
- РИА Новости
Строительство будут вести инвесторы, говорится в сообщении на сайте mos.ru.
Новые объекты появятся в районах Краснопахорский, Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Троицк и Щербинка.
По словам Ефимова, к 2027 году там возведут 37 детских садов и 21 школу, 18 из которых рассчитаны более чем на 1 тыс. детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем строительстве современного жилого квартала на Мосфильмовской улице в районе Раменки.