В Москве рассказали о строительстве объектов образования в ТиНАО

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построили 27 образовательных учреждений в 2023 году, а до конца 2026 года планируется построить ещё 58 образовательных учреждений.

Строительство будут вести инвесторы, говорится в сообщении на сайте mos.ru.

Новые объекты появятся в районах Краснопахорский, Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Троицк и Щербинка.

По словам Ефимова, к 2027 году там возведут 37 детских садов и 21 школу, 18 из которых рассчитаны более чем на 1 тыс. детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем строительстве современного жилого квартала на Мосфильмовской улице в районе Раменки.