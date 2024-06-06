Экс-директор стройкомпании не уплатил налоги на сумму более 121 млн рублей

Прокуратура в Тюменской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 121 млн рублей.

Экс-директор строительной компании обвиняется по ст. 199 УК России. По версии следствия, он в 2019 году вносил фиктивные данные в бухгалтерской и налоговой отчётности о взаимоотношениях с контрагентом по поставке и получению товаров и стройматериалов.

«Это повлекло уклонение от уплаты в бюджет Российской Федерации налога на добавленную стоимость за III и IV кварталы 2019 года, налога на прибыль за 2019 год на общую сумму более 121 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

На имущество обвиняемого и компании наложили арест соразмерно недоимке. Дело передали в Калининский районный суд Тюмени.

Ранее суд взыскал с певца Филиппа Киркорова долги по налогам и сборам почти на 8 млн рублей.

Также сообщалось, что блогер Лерчек и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность.