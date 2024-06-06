RT в Telegram
Подпишись

Экс-директор стройкомпании не уплатил налоги на сумму более 121 млн рублей

Короткая ссылка
Прокуратура в Тюменской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 121 млн рублей.
Экс-директор стройкомпании не уплатил налоги на сумму более 121 млн рублей
  • РИА Новости

Экс-директор строительной компании обвиняется по ст. 199 УК России. По версии следствия, он в 2019 году вносил фиктивные данные в бухгалтерской и налоговой отчётности о взаимоотношениях с контрагентом по поставке и получению товаров и стройматериалов.

«Это повлекло уклонение от уплаты в бюджет Российской Федерации налога на добавленную стоимость за III и IV кварталы 2019 года, налога на прибыль за 2019 год на общую сумму более 121 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

На имущество обвиняемого и компании наложили арест соразмерно недоимке. Дело передали в Калининский районный суд Тюмени.

Ранее суд взыскал с певца Филиппа Киркорова долги по налогам и сборам почти на 8 млн рублей.

Также сообщалось, что блогер Лерчек и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить