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Зампред Счётной палаты Изотова назвала одну из главных задач ведомства на время проведения СВО

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Зампред Счётной палаты Галина Изотова назвала одну из главных задач ведомства на время проведения СВО.
Зампред Счётной палаты Изотова назвала одну из главных задач ведомства на время проведения СВО
  • РИА Новости

«Большие задачи у Счётной палаты, связанные со специальной военной операцией. За эти два года мы очень плотно работали по контролю ресурсов определённых. Более 400 нормативно-правовых актов мы просмотрели, проанализировали, дали свои замечания... Одна из целей — будет уделено особое внимание контролю ценообразования на продукцию ОПК. Здесь есть определённые, чёткие задачи», — сказала она в ходе сессии ПМЭФ «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления».

Дискуссию модерирует главный редактор RT Маргарита Симоньян.

RT ведёт прямую трансляцию.

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