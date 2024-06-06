Зампред Счётной палаты Изотова назвала одну из главных задач ведомства на время проведения СВО

Зампред Счётной палаты Галина Изотова назвала одну из главных задач ведомства на время проведения СВО.

«Большие задачи у Счётной палаты, связанные со специальной военной операцией. За эти два года мы очень плотно работали по контролю ресурсов определённых. Более 400 нормативно-правовых актов мы просмотрели, проанализировали, дали свои замечания... Одна из целей — будет уделено особое внимание контролю ценообразования на продукцию ОПК. Здесь есть определённые, чёткие задачи», — сказала она в ходе сессии ПМЭФ «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления».

Дискуссию модерирует главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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