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Постпред Крыма призвал БРИКС сплотиться против информационного геноцида Запада

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Заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов обратился к участникам БРИКС с призывом противостоять информационному геноциду Запада.
Постпред Крыма призвал БРИКС сплотиться против информационного геноцида Запада
  • РИА Новости

«Я подчеркну недопустимость информационного геноцида стран и народов. Это происходит со стороны западной группировки», — сказал он во время выступления на ПМЭФ, передаёт ТАСС.

По словам Мурадова, западные страны поощряют диверсии, осуществляют геноцид в сфере спорта и культуры. Чтобы противодействовать этому, необходимо объединиться, считает он.

Постпред Крыма добавил, что БРИКС нужен общий «исследовательский мозговой центр», который создаст свои концепции развития.

Ранее Турция выразила желание присоединиться к БРИКС. 

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