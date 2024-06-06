Постпред Крыма призвал БРИКС сплотиться против информационного геноцида Запада
- РИА Новости
«Я подчеркну недопустимость информационного геноцида стран и народов. Это происходит со стороны западной группировки», — сказал он во время выступления на ПМЭФ, передаёт ТАСС.
По словам Мурадова, западные страны поощряют диверсии, осуществляют геноцид в сфере спорта и культуры. Чтобы противодействовать этому, необходимо объединиться, считает он.
Постпред Крыма добавил, что БРИКС нужен общий «исследовательский мозговой центр», который создаст свои концепции развития.
Ранее Турция выразила желание присоединиться к БРИКС.