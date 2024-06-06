В Роспатент поступило 44 тысячи заявок на регистрацию брендов за четыре месяца

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов на полях ПМЭФ-2024 рассказал, что в период с января по апрель 2024 года в службу поступило 44 тыс. заявок на регистрацию брендов.

А по итогам прошлого года число заявок составило 143 тыс., сообщил он в интервью газете «Известия».

«Это сумасшедшие цифры. За первые четыре месяца прирост уже составил 30% по отношению к предыдущему периоду. И я уверен, что в этом году мы перемахнём через рекорд прошлого года», — отметил Зубов.

По его словам, наиболее активно бренды регистрируют кулинарии, кондитерские, кофейни и пекарни. На втором месте — сфера медицинских товаров и услуг, на третьем — ИТ, в частности программное обеспечение.

Ранее в пресс-службе Роспатента рассказали RT, что компания Starbucks подала в России восемь заявок на регистрацию товарных знаков.