Компания Starbucks подала в России восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом сказали RT в пресс-службе Роспатента.

«23 и24 мая 2024 года заявителем «Старбакс Корпорейшн» было подано 8 заявок на регистрацию товарных знаков: «Старбакс кофе», Starbucks coffee, Starbucks, Frappuccino и другие», — говорится в сообщении.

Американская сеть кофеен Starbucks в марте 2022 года объявила о временной приостановке своей деятельности на территории России, включая поставки продукции.

В мае 2023 года компания ушла с российского рынка окончательно.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в столице упростили доступ к городским мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний.