В Москве упростили доступ к городским мерам поддержки для стартапов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице упростили доступ к городским мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Если раньше для включения в специальный городской реестр требовалось соответствие по меньшей мере двум из трёх критериев, то теперь будет достаточно одного.

«Исключительные права (патенты) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение; инвестиции в исследования и разработки; привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса», — отметил мэр.

На данный момент в реестр входит 90 предприятий. Им доступны гранты, кредиты на льготных условиях, консультации экспертов и другие финансовые и нефинансовые меры поддержки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».