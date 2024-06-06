RT в Telegram
Подпишись

Замглавы Счётной палаты Изотова рассказала о внедрении в работу «цифрового инспектора»

Короткая ссылка
Заместитель председателя Счётной палаты Галина Изотова в ходе сессии ПМЭФ «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления» рассказала о внедрении в работу «цифрового инспектора».
Замглавы Счётной палаты Изотова рассказала о внедрении в работу «цифрового инспектора»
  • РИА Новости

«Внедряем сегодня такой интересный инструмент, как цифровой инспектор. Это практически в реальном времени, дистанционно получая данные, мы автоматически обрабатываем. Эту тему мы будем очень сильно развивать», — сказала она.

Также Изотова рассказала о развитии Счётной палатой института рекомендаций.

«Именно институт рекомендации создаёт это пространство партнёрское между объектами проверки и нами. Мы институт рекомендации ввели в 2019 году, взяли как лучшую практику международную. И с 2019 года по итогам наших проверок было предложено более 3 тыс. рекомендаций, которые, например, за 2023 год реализованы более чем на 60%... Что такое рекомендация, вы знаете. Вот нашли мы ошибки, дальше рекомендуем, предлагаем, как изменить законодательство, какой нормативный акт принять внутренний и так далее», — отметила она.

Модератором дискуссии выступает главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить