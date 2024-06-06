Замглавы Счётной палаты Изотова рассказала о внедрении в работу «цифрового инспектора»

Заместитель председателя Счётной палаты Галина Изотова в ходе сессии ПМЭФ «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления» рассказала о внедрении в работу «цифрового инспектора».

«Внедряем сегодня такой интересный инструмент, как цифровой инспектор. Это практически в реальном времени, дистанционно получая данные, мы автоматически обрабатываем. Эту тему мы будем очень сильно развивать», — сказала она.

Также Изотова рассказала о развитии Счётной палатой института рекомендаций.

«Именно институт рекомендации создаёт это пространство партнёрское между объектами проверки и нами. Мы институт рекомендации ввели в 2019 году, взяли как лучшую практику международную. И с 2019 года по итогам наших проверок было предложено более 3 тыс. рекомендаций, которые, например, за 2023 год реализованы более чем на 60%... Что такое рекомендация, вы знаете. Вот нашли мы ошибки, дальше рекомендуем, предлагаем, как изменить законодательство, какой нормативный акт принять внутренний и так далее», — отметила она.

Модератором дискуссии выступает главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

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