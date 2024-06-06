Контрафакт онкопрепаратов в России сократился в десять раз за счёт маркировки
- РИА Новости
Об этом он сообщил, выступая на сессии «Диалог власти и бизнеса: как маркировка усиливает потенциал отечественного бизнеса».
Кроме того, благодаря системе маркировки, которая действует с 2019 года, в России в три раза сократились продажи просроченных лекарств, отметил министр.
«Сейчас ЦРПТ выдаёт свыше 40 отчётов, позволяющих выявлять нарушения, отслеживать исполнение госконтрактов, оценить риски дефицита и мониторить цены», — добавил Алиханов.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2024 года в России начнётся эксперимент по маркировке алкогольных напитков.