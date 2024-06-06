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Орешкин: позиция России в рейтинге Всемирного банка — повод для гордости

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Замглавы администрации президента России Максим Орешкин считает, что позиция России в рейтинге Всемирного банка является поводом для гордости за страну, но не стоит «почивать на лаврах».
Орешкин: позиция России в рейтинге Всемирного банка — повод для гордости
  • РИА Новости

Орешкин рассказал об этом во время выступления на ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

«Позиция в этом рейтинге (Всемирного банка по паритету покупательной способности. — RT), с одной стороны, — повод гордиться страной, что страна большая, что у нас люди в нашей стране добиваются больших результатов на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, других отраслях, но, конечно же, не повод почивать на лаврах», — заявил он. 

Орешкин подчеркнул, что правительству не придётся расслабляться, так как перед ним стоят задачи по улучшению качества жизни в стране. 

Ранее Всемирный банк обновил данные о вхождении России в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Это место страна заняла ещё в 2021 году, а затем удержала позицию.

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