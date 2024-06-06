Одна из пострадавших в ДТП с трамваем в Кемерове рассказала о моменте аварии

Одна из пострадавших в ДТП в Кемерове рассказала, что происходило в трамвае в момент аварии.

«Я ехала сегодня во втором трамвае, и запах горелых тормозов был ещё, где детская поликлиника. Я сказала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю. У ДК шахтёров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул: «Ложитесь!», но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста», — рассказала женщина в беседе с NGS42.RU.

Ранее стало известно, что девушка, которая управляла трамваем, получила несколько переломов, в том числе открытый.

По последним данным, более 100 человек пострадали при столкновении двух трамваев. Один погиб. Возбуждено уголовное дело.