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Одна из пострадавших в ДТП с трамваем в Кемерове рассказала о моменте аварии

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Одна из пострадавших в ДТП в Кемерове рассказала, что происходило в трамвае в момент аварии.
Одна из пострадавших в ДТП с трамваем в Кемерове рассказала о моменте аварии
  • Gettyimages.ru

«Я ехала сегодня во втором трамвае, и запах горелых тормозов был ещё, где детская поликлиника. Я сказала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю. У ДК шахтёров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул: «Ложитесь!», но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста», — рассказала женщина в беседе с NGS42.RU.

Ранее стало известно, что девушка, которая управляла трамваем, получила несколько переломов, в том числе открытый.

По последним данным, более 100 человек пострадали при столкновении двух трамваев. Один погиб. Возбуждено уголовное дело.

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