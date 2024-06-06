Шойгу выразил обеспокоенность стремлениями англосаксов закрепиться в Афганистане

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу выразил обеспокоенность стремлением англосаксов закрепиться в Афганистане.

«Вызывает глубокую обеспокоенность положение в Афганистане. Наблюдается стремление англосаксов закрепиться в регионе после позорного бегства из страны в 2020 году», — цитирует его ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что статус террористической организации у движения «Талибан»* в России мешает развивать отношения Москвы и Кабула.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.