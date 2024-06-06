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Орешкин: успешной экономики не бывает без успешной армии

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Замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что успешной экономики не бывает без успешной армии.
Орешкин: успешной экономики не бывает без успешной армии
  • РИА Новости

Его слова передаёт ТАСС.

Орешкин отметил, что президент России определил цели обеспечения суверенитета на трёх уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом. 

«Модернизация вооружённых сил с учётом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — подчеркнул он. 

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала три главные задачи для развития отечественной экономики.

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