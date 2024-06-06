Орешкин: успешной экономики не бывает без успешной армии

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что успешной экономики не бывает без успешной армии.

Его слова передаёт ТАСС.

Орешкин отметил, что президент России определил цели обеспечения суверенитета на трёх уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом.

«Модернизация вооружённых сил с учётом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — подчеркнул он.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала три главные задачи для развития отечественной экономики.