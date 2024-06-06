Орешкин: успешной экономики не бывает без успешной армии
- РИА Новости
Его слова передаёт ТАСС.
Орешкин отметил, что президент России определил цели обеспечения суверенитета на трёх уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом.
«Модернизация вооружённых сил с учётом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — подчеркнул он.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала три главные задачи для развития отечественной экономики.