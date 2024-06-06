Глава Центробанка России назвала три главные задачи для развития экономики

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала три главные задачи для развития отечественной экономики.

«Первое — это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива — увеличение роли государства, субсидий и так далее», — приводит ТАСС её слова на ПМЭФ.

В качестве второго направления Набиуллина указала обеспечение открытости экономики и интеграцию в мировую экономику, несмотря на санкции.

«И третье — это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы», — добавила она.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что антироссийские санкции стали одним из основных факторов развития экономики страны.

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил мнение, что Россию не получится сломать при помощи санкций.