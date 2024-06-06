Собянин: в этом году улучшат транспортную доступность четырёх станций МЦД-4
- РИА Новости
Для запуска транспортной линии потребовалось построить и реконструировать более 150 км железнодорожных путей, 50 мостов, путепроводов и других искусственных сооружений. Кроме того, фактически с нуля возвели 25 городских вокзалов, отметил мэр в сообщении на своём личном сайте.
В этом году продолжаются работы на МЦД-4 для удобства пассажиров. Планируется улучшить пешеходную и транспортную доступность четырёх станций: Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково.
Специалисты расширят тротуары, заменят асфальт на проезжей части, обновят разметку, светофоры и уличное освещение, а также уберут воздушные провода в кабельную канализацию и т. д.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в этом году полностью обновят состав МЦД-3.