Собянин: в этом году улучшат транспортную доступность четырёх станций МЦД-4

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что самым протяжённым диаметром наземного метро МЦД-4, открытие которого в сентябре 2023 года посетил президент России Владимир Путин, уже воспользовались более 50 млн пассажиров.

Для запуска транспортной линии потребовалось построить и реконструировать более 150 км железнодорожных путей, 50 мостов, путепроводов и других искусственных сооружений. Кроме того, фактически с нуля возвели 25 городских вокзалов, отметил мэр в сообщении на своём личном сайте.

В этом году продолжаются работы на МЦД-4 для удобства пассажиров. Планируется улучшить пешеходную и транспортную доступность четырёх станций: Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково.

Специалисты расширят тротуары, заменят асфальт на проезжей части, обновят разметку, светофоры и уличное освещение, а также уберут воздушные провода в кабельную канализацию и т. д.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в этом году полностью обновят состав МЦД-3.