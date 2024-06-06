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В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов

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Власти Запорожской области приступили к процедуре национализации активов украинских олигархов.
В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов
  • РИА Новости

Об этом рассказал и. о. вице-премьера правительства — и. о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов. 

«Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию. Нормативно-правовые документы на территории субъекта подписаны и увязаны с законодательством», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гуськова, в число активов входит нефтехимическая компания «Азмол», а также компании украинского депутата и олигарха Александра Пономарёва «Бердянские жатки». 

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что власти ищут механизм национализации оставленных квартир и домов, коммунальные платежи за которые не оплачиваются с 2014 года. 

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