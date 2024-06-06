В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов

Власти Запорожской области приступили к процедуре национализации активов украинских олигархов.

Об этом рассказал и. о. вице-премьера правительства — и. о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов.

«Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию. Нормативно-правовые документы на территории субъекта подписаны и увязаны с законодательством», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гуськова, в число активов входит нефтехимическая компания «Азмол», а также компании украинского депутата и олигарха Александра Пономарёва «Бердянские жатки».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что власти ищут механизм национализации оставленных квартир и домов, коммунальные платежи за которые не оплачиваются с 2014 года.