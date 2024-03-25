RT в Telegram
Подпишись

Пасечник заявил, что в ЛНР ищут механизм национализации 22 тысяч квартир

Короткая ссылка
Власти ЛНР ищут механизм национализации оставленных собственниками 22 тыс. квартир и домов, коммунальные платежи за которые не оплачиваются с 2014 года, заявил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
Пасечник заявил, что в ЛНР ищут механизм национализации 22 тысяч квартир
  • РИА Новости

«Собрали данные по практически 22 тыс. квартир, домов, которые на территории республики не востребованы, где не живут люди. Здесь есть и те, кто уехали на Украину, те, кто на сегодняшний день воюют против нас», — цитирует его РИА Новости.

Пасечник предположил, что наверняка в число собственников входят и люди, которые выехали в Россию, опасаясь боевых действий.

«По таким квартирам нужно принимать решения — нужно проводить национализацию и обращать их в доход государства, раздавать нуждающимся. Но вопрос достаточно сложный...  согласно нормам права, хозяин есть хозяин», — сказал глава ЛНР.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ, жившие в Луганске до 2014 года, сейчас массово пытаются продать свои квартиры в региональном центре ЛНР и других городах республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить