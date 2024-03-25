Пасечник заявил, что в ЛНР ищут механизм национализации 22 тысяч квартир

Власти ЛНР ищут механизм национализации оставленных собственниками 22 тыс. квартир и домов, коммунальные платежи за которые не оплачиваются с 2014 года, заявил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

«Собрали данные по практически 22 тыс. квартир, домов, которые на территории республики не востребованы, где не живут люди. Здесь есть и те, кто уехали на Украину, те, кто на сегодняшний день воюют против нас», — цитирует его РИА Новости.

Пасечник предположил, что наверняка в число собственников входят и люди, которые выехали в Россию, опасаясь боевых действий.

«По таким квартирам нужно принимать решения — нужно проводить национализацию и обращать их в доход государства, раздавать нуждающимся. Но вопрос достаточно сложный... согласно нормам права, хозяин есть хозяин», — сказал глава ЛНР.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ, жившие в Луганске до 2014 года, сейчас массово пытаются продать свои квартиры в региональном центре ЛНР и других городах республики.