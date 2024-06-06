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Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове скончался

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В Кемерове скончался один из пострадавших при ДТП с трамваями, заявил глава города Дмитрий Анисимов.
Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове скончался
  • РИА Новости

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе... Семье окажем всестороннюю поддержку», — сказал он.

По словам Анисимова, при этом состояние других госпитализированных опасений врачей не вызывает, 11 человек перевели на амбулаторное лечение.

Ранее СК сообщил, что два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста в Кемерове.

По последним данным, число пострадавших выросло до 67.

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