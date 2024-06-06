Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 67
Об этом заявил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
«Всего пострадали 67 человек. Из них в тяжёлом состоянии три человека», — написал Середюк в своём Telegram-канале.
Отмечается, что десять человек были отправлены на амбулаторное лечение.
Ранее СК сообщил, что два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста в Кемерове, в результате чего пострадали около 30 человек.
Позже количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове возросло до 50.