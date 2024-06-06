Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 50 человек
Об этом заявил глава города Кемерово Дмитрий Анисимов.
«В третью городскую больницу доставлены 40 пострадавших. Три из них находятся в тяжёлом состоянии», — сказал Анисимов.
По словам главы города, ещё 10 человек самостоятельно обратились в травмпункт.
Причины ДТП устанавливают следователи.
Ранее СК сообщил о том, что два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста в Кемерове, в результате чего пострадали около 30 человек.