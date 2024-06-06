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В ДНР задержали мужчину за организацию сбыта наркотиков

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Спецслужбы ДНР задержали жителя Макеевки по подозрению в организации канала сбыта наркотиков в регионы России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ республики.

«Задержанный являлся членом преступной группы, причастной к реализации наркотиков на территории ДНР и ближайших регионов России», — отметили представители УФСБ.

В ходе задержания оперативники обнаружили у подозреваемого более 1 кг наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК России.

Ранее подозреваемый в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек в Астрахани, был арестован.

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