В ДНР задержали мужчину за организацию сбыта наркотиков
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ республики.
«Задержанный являлся членом преступной группы, причастной к реализации наркотиков на территории ДНР и ближайших регионов России», — отметили представители УФСБ.
В ходе задержания оперативники обнаружили у подозреваемого более 1 кг наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК России.
Ранее подозреваемый в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек в Астрахани, был арестован.