В ДНР задержали мужчину за организацию сбыта наркотиков

Спецслужбы ДНР задержали жителя Макеевки по подозрению в организации канала сбыта наркотиков в регионы России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ республики.

«Задержанный являлся членом преступной группы, причастной к реализации наркотиков на территории ДНР и ближайших регионов России», — отметили представители УФСБ.

В ходе задержания оперативники обнаружили у подозреваемого более 1 кг наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК России.

Ранее подозреваемый в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек в Астрахани, был арестован.