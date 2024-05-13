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После отравления людей в Астрахани арестован подозреваемый в сбыте наркотиков

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Подозреваемый в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек в Астрахани, арестован. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области.

По данным ведомства, с 8 мая по настоящее время в больницу попали 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом.

Как сообщал региональный СК, ещё восемь человек, употреблявших наркотики, умерли.

В ходе расследования задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Он заключён под стражу.

Также оперативники обнаружили и изъяли 295 закладок, размещённых на территории областного центра задержанным. В тайниках-закладках находилось более 1 тыс. разовых доз наркотических веществ — согласно заключениям эксперта, метадона и мефедрона.

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