После отравления людей в Астрахани арестован подозреваемый в сбыте наркотиков

Подозреваемый в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек в Астрахани, арестован. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области.

По данным ведомства, с 8 мая по настоящее время в больницу попали 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом.

Как сообщал региональный СК, ещё восемь человек, употреблявших наркотики, умерли.

В ходе расследования задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Он заключён под стражу.

Также оперативники обнаружили и изъяли 295 закладок, размещённых на территории областного центра задержанным. В тайниках-закладках находилось более 1 тыс. разовых доз наркотических веществ — согласно заключениям эксперта, метадона и мефедрона.