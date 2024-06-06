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Губернатор Голубев: предварительно, пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет

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Предварительно, в результате двух БПЛА-атак ВСУ по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области никто не пострадал.

Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал губернатор.

По словам Голубева, на место происшествия выехали ио начальника главного управления МЧС России региону и руководитель местного департамента по ГО и ЧС.

Количество специалистов и задействованных в тушении пожара средств увеличено, отметил губернатор.

Ранее в результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области.

Тушение пожара на Новошахтинском НПЗ было приостановлено из-за повторной атаки БПЛА.

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