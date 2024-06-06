Губернатор Голубев: предварительно, пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет

Предварительно, в результате двух БПЛА-атак ВСУ по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области никто не пострадал.

Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. «По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал губернатор. По словам Голубева, на место происшествия выехали ио начальника главного управления МЧС России региону и руководитель местного департамента по ГО и ЧС. Количество специалистов и задействованных в тушении пожара средств увеличено, отметил губернатор. Ранее в результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. Тушение пожара на Новошахтинском НПЗ было приостановлено из-за повторной атаки БПЛА.