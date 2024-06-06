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МИД предупредил об ответе в случае давления на российских дипломатов во Франции

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Франция ответит, если «тронет» российских дипломатов после слов об отправке военных на Украину.

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тронут наших дипломатов — получат ответные меры», — подчеркнула Захарова в своём Telegram-канале.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что на Западе свобода слова защищается только тогда, когда нужно подвергнуть критике неугодные страны.

Ранее Захарова назвала травлей планы Фонда Клуни добиться ареста журналистов из России.

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