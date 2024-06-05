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Путин: Россия готова сотрудничать с Кореей, но со стороны Сеула созданы проблемы

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Кореей, но со стороны Сеула созданы проблемы.
Путин: Россия готова сотрудничать с Кореей, но со стороны Сеула созданы проблемы
  • globallookpress.com

«Сегодня, к сожалению, по многим направлениям нашего сотрудничества со стороны Кореи созданы известные проблемы, очень жаль. Мы вынуждены работать с другими странами, но это не наш выбор — это выбор корейского руководства. С нашей стороны канал открыт — мы готовы», — сказал Путин на встрече с представителями СМИ.

Встреча с журналистами проходит в Лахта Центре в Санкт-Петербурге.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча с Путиным — это уникальный шанс для иностранных журналистов.

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