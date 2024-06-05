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Песков объяснил, зачем к Путину пригласили журналистов из недружественных стран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, зачем на встречу с главой государства Владимиром Путиным на полях ПМЭФ с руководителями международных информагентств позвали журналистов из недружественных стран.
Песков объяснил, зачем к Путину пригласили журналистов из недружественных стран
  • РИА Новости

В комментарии журналисту Павлу Зарубину он отметил, что это первый раз с начала СВО, когда Путин встречается с представителями прессы из недружественных государств.

«Так или иначе, это агентства, которые формируют мировые информационные потоки. Это те, кто является законодателями информационной моды. И соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и Россию. Это уникальный шанс для них», — сказал Песков.

Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретится с руководителями международных информагентств.

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