Песков объяснил, зачем к Путину пригласили журналистов из недружественных стран
- РИА Новости
В комментарии журналисту Павлу Зарубину он отметил, что это первый раз с начала СВО, когда Путин встречается с представителями прессы из недружественных государств.
«Так или иначе, это агентства, которые формируют мировые информационные потоки. Это те, кто является законодателями информационной моды. И соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и Россию. Это уникальный шанс для них», — сказал Песков.
Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретится с руководителями международных информагентств.