Путин приехал в Лахта Центр, где он встретится с иностранными журналистами

Президент Владимир Путин приехал в Лахта Центр в Санкт-Петербурге, где его встретил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Здесь у президента запланирована встреча с главными редакторами международных информационных агентств, сообщил журналист Павел Зарубин.

На встрече с Миллером Путин сказал: «Алексей Борисович, привет! Выполняю своё обещание, приехал посмотреть».

Миллер обнял президента и предложил ему пройтись.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча с Путиным — это уникальный шанс для иностранных журналистов.