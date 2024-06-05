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Путин приехал в Лахта Центр, где он встретится с иностранными журналистами

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Президент Владимир Путин приехал в Лахта Центр в Санкт-Петербурге, где его встретил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Путин приехал в Лахта Центр, где он встретится с иностранными журналистами
  • РИА Новости

Здесь у президента запланирована встреча с главными редакторами международных информационных агентств, сообщил журналист Павел Зарубин.

На встрече с Миллером Путин сказал: «Алексей Борисович, привет! Выполняю своё обещание, приехал посмотреть».

Миллер обнял президента и предложил ему пройтись.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча с Путиным — это уникальный шанс для иностранных журналистов.

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