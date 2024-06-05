Путин приехал в Лахта Центр, где он встретится с иностранными журналистами
- РИА Новости
Здесь у президента запланирована встреча с главными редакторами международных информационных агентств, сообщил журналист Павел Зарубин.
На встрече с Миллером Путин сказал: «Алексей Борисович, привет! Выполняю своё обещание, приехал посмотреть».
Миллер обнял президента и предложил ему пройтись.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча с Путиным — это уникальный шанс для иностранных журналистов.