В Екатеринбурге появится новый квартал со школами и детсадами

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект межевания территории Чкаловского района. Из документа следует, что в новом квартале построят шесть школ и 13 детсадов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В границах улицы Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД (зеркально микрорайону Солнечный) планируется построить сразу несколько образовательных учреждений — три школы на 1,5 тыс. мест каждая, две школы для 1125 детей каждая и одна школа на 1150 учащихся», — отмечается в сообщении.

Проект предусматривает и строительство больницы и станции скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Москве более 158 тыс. кв. м недвижимости возведут на участке бывшей промзоны Тёплый Стан в ЮЗАО по программе комплексного развития территорий (КРТ).