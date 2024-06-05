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В Екатеринбурге появится новый квартал со школами и детсадами

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект межевания территории Чкаловского района. Из документа следует, что в новом квартале построят шесть школ и 13 детсадов.
В Екатеринбурге появится новый квартал со школами и детсадами
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В границах улицы Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД (зеркально микрорайону Солнечный) планируется построить сразу несколько образовательных учреждений — три школы на 1,5 тыс. мест каждая, две школы для 1125 детей каждая и одна школа на 1150 учащихся», — отмечается в сообщении.

Проект предусматривает и строительство больницы и станции скорой помощи.

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