Стримершу Бажутову осудили на 5,5 года тюрьмы за фейки про армию
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Отмечается, что Бажутовой назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее Гагаринский суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии иностранному агенту Константину Сонину* за распространение фейков о ВС России.
* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 01.09.2023.