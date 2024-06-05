Стримершу Бажутову осудили на 5,5 года тюрьмы за фейки про армию

Стример Анна Бажутова осуждена на пять с половиной лет по делу о фейках про российскую армию.

РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что Бажутовой назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ранее Гагаринский суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии иностранному агенту Константину Сонину* за распространение фейков о ВС России. * Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 01.09.2023.