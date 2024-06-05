Специалист Павлов посоветовал проверять заказ из маркетплейса в пункте выдачи

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что необходимо проверять заказ из маркетплейса в пункте выдачи.

«Здесь надо понимать, что с момента получения товара и выхода из пункта выдачи все риски, связанные с этим товаром, несёт потребитель. Поэтому если он не проверил его в пункте выдачи, не убедился в том, что в коробке лежит именно телефон, а не какой-то муляж или посторонний предмет, то, конечно, что-то доказать потом будет крайне сложно», — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, потребитель, столкнувшийся с подменой товара, не сможет просто вернуть пустую коробку. Потребуется написать заявление в полицию и обратиться в суд.

«Если потребитель докажет, что его обманули и не передали то, что он заказывал, то ему всё компенсируют, в том числе судебные издержки, моральный вред, юридические расходы, стоимость товара, неустойку и прочее», — уточнил эксперт.

Как добавил Павлов, фирменная упаковка товара не должна быть вскрыта, должна быть целой заводская плёнка или пломба.

Ранее сообщалось, что треть пользователей из Москвы сталкивались с обманом при покупках на маркетплейсах.