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Осуждённый в Москве немецкий инвестор Новак сам пришёл в инспекцию

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Инвестор из Германии Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, сам явился в инспекцию.
Осуждённый в Москве немецкий инвестор Новак сам пришёл в инспекцию
  • РИА Новости

Его адвокат Иван Гилёв рассказал РИА Новости, что сейчас в инспекции Новак оформляет документы.

Третьего июня суд в Москве вынес приговор Новаку по делу о хищении акций каршеринговой компании. Он приговорён к пяти годам колонии. Ещё один фигурант дела, Ильнур Азмуханов, приговорён к четырём годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

После этого газета Der Spiegel сообщила, что предприниматель попытался укрыться в немецком посольстве в Москве и вскоре пропал.

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