Осуждённый в Москве немецкий инвестор Новак сам пришёл в инспекцию

Инвестор из Германии Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, сам явился в инспекцию.

Его адвокат Иван Гилёв рассказал РИА Новости, что сейчас в инспекции Новак оформляет документы.

Третьего июня суд в Москве вынес приговор Новаку по делу о хищении акций каршеринговой компании. Он приговорён к пяти годам колонии. Ещё один фигурант дела, Ильнур Азмуханов, приговорён к четырём годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

После этого газета Der Spiegel сообщила, что предприниматель попытался укрыться в немецком посольстве в Москве и вскоре пропал.