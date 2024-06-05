Осуждённый в Москве немецкий инвестор Новак сам пришёл в инспекцию
- РИА Новости
Его адвокат Иван Гилёв рассказал РИА Новости, что сейчас в инспекции Новак оформляет документы.
Третьего июня суд в Москве вынес приговор Новаку по делу о хищении акций каршеринговой компании. Он приговорён к пяти годам колонии. Ещё один фигурант дела, Ильнур Азмуханов, приговорён к четырём годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей.
После этого газета Der Spiegel сообщила, что предприниматель попытался укрыться в немецком посольстве в Москве и вскоре пропал.