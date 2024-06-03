Суд приговорил немецкого инвестора к пяти годам колонии по делу BelkaCar

Суд в Москве вынес приговор немецкому инвестору BelkaCar Ральфу Новаку по делу о хищении акций каршеринговой компании.

Как сообщает РИА Новости, он приговорён к пяти годам колонии.

«Ральфу Новаку… по совокупности преступлений окончательно назначить пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей», — сказал судья.

Ещё один фигурант дела, Ильнур Азмуханов, приговорён к четырём годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

В январе 2023 года суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина*, обвиняемого в махинациях с 52% акций BelkaCar на сумму 567 млн рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.