RT в Telegram
Подпишись

Суд приговорил немецкого инвестора к пяти годам колонии по делу BelkaCar

Короткая ссылка
Суд в Москве вынес приговор немецкому инвестору BelkaCar Ральфу Новаку по делу о хищении акций каршеринговой компании.
Суд приговорил немецкого инвестора к пяти годам колонии по делу BelkaCar
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он приговорён к пяти годам колонии.

«Ральфу Новаку… по совокупности преступлений окончательно назначить пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей», — сказал судья.

Ещё один фигурант дела, Ильнур Азмуханов, приговорён к четырём годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

В январе 2023 года суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина*, обвиняемого в махинациях с 52% акций BelkaCar на сумму 567 млн рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить