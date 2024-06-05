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Хозяйка квартиры оставила себе кота, которого спасли из вентиляции в Уфе

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Кота, которого спасли из вентиляции в Уфе, хозяйка квартиры Регина решила оставить себе.

Девушка рассказала RT, что животное оказалось не домашним, а уличным, и попало в вентиляцию, вероятнее всего, через подвал. Питомца она назвала Мэром, теперь он будет соседствовать с её котом по кличке Депутат.

«Я решила, что это судьба. И потом, рыжие коты, говорят, приносят удачу. Мэр осваивается потихоньку, но всё время хочет сбежать из квартиры на свободу. Всё-таки он уличный», — сказала она.

По словам Регины, спасательная операция прошла без ущерба имуществу — животное достали аккуратно и почти не повредили стену, ремонт делать не придётся.

Ранее ветеринары спасли кота Беляша, которого жительница Челябинска случайно закрыла в стиральной машине и включила её.

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