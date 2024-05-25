В Челябинске спасли кота Беляша, прокрученного в стиральной машине

Ветеринары спасли кота Беляша, которого жительница Челябинска случайно закрыла в стиральной машине и включила её.

«Хозяева заметили пропажу не сразу, и кот провёл в работающем барабане более 10 минут. К счастью, Беляш не успел захлебнуться и получить переломы», — сообщили сотрудники Центра ветмедицины «Вести Южный Урал».

По приезду в клинику кот был в тяжёлом состоянии: не определялось артериальное давление, температура тела оказалась крайне низкой. Тем не менее животное удалось спасти.

«Уже к вечеру котик чувствовал себя лучше, все показатели были стабильны. Врачи сутки понаблюдали за состоянием Беляша и выписали его домой», — говорится в публикации.

Ранее в Барнауле женщина взяла кота в «заложники», чтобы потребовать от его хозяина — арендатора её квартиры — денег на уборку, животное не пострадало.