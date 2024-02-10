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В Барнауле кота взяли в «заложники», чтобы потребовать денег

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В Барнауле женщина взяла кота в «заложники», чтобы потребовать от его хозяина — арендатора её квартиры — денег на уборку, сейчас животное уже спасено.
В Барнауле кота взяли в «заложники», чтобы потребовать денег
  • РИА Новости

Владелица квартиры хотела, чтобы мужчина заплатил ей сначала 5 тыс. рублей, а потом 20 тыс. рублей, сообщила мать хозяина кота.

Когда он вышел из дома, женщина закрыла дверь на другой замок, ключа к которому у него нет. По словам матери, он готов был убрать в квартире сам, но от него требовали именно денег, чтобы обратиться в клининговую компанию.

В полиции рассказали RT, что проверили информацию. Друг жильца договорился с хозяйкой и забрал кота после того, как история разошлась в сети.

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