В Барнауле кота взяли в «заложники», чтобы потребовать денег

В Барнауле женщина взяла кота в «заложники», чтобы потребовать от его хозяина — арендатора её квартиры — денег на уборку, сейчас животное уже спасено.

Владелица квартиры хотела, чтобы мужчина заплатил ей сначала 5 тыс. рублей, а потом 20 тыс. рублей, сообщила мать хозяина кота.



Когда он вышел из дома, женщина закрыла дверь на другой замок, ключа к которому у него нет. По словам матери, он готов был убрать в квартире сам, но от него требовали именно денег, чтобы обратиться в клининговую компанию.



В полиции рассказали RT, что проверили информацию. Друг жильца договорился с хозяйкой и забрал кота после того, как история разошлась в сети.