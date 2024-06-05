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Дело украинского журналиста Гордона направили в суд

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Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* направили в суд.
Дело украинского журналиста Гордона направили в суд
  • РИА Новости

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Гордона. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, ч. 2 ст. 354 УК РФ», — сообщает Генпрокуратура Российской Федерации.

Дело будет рассматривать Второй Западный окружной военный суд в Москве.

Ранее Гордона переобъявили в розыск.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.

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