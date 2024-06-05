В Москве рассказали об упрощении регулирования в сфере проведения земляных работ
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Как заявила заммэра столицы, глава департамента Мария Багреева, часть рекомендаций уже отражена в правовом регулировании.
«Упрощение регулирования в сфере проведения земляных работ позволит бизнесу ежегодно экономить 220 млн рублей. В том числе сохранение средств в 55,5 млн рублей строительные компании получат благодаря первым изменениям, которые уже внесены в нормативную базу в начале этого года», — сказала она.
Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин подвёл итоги работы портала поддержки малого бизнеса Москвы.