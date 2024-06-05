В Москве рассказали об упрощении регулирования в сфере проведения земляных работ

Департамент экономической политики и развития Москвы оценил влияние на бизнес требований в сфере проведения земляных работ при строительстве. По итогам экспертизы рекомендовано упростить процедуру оформления ордеров.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как заявила заммэра столицы, глава департамента Мария Багреева, часть рекомендаций уже отражена в правовом регулировании.

«Упрощение регулирования в сфере проведения земляных работ позволит бизнесу ежегодно экономить 220 млн рублей. В том числе сохранение средств в 55,5 млн рублей строительные компании получат благодаря первым изменениям, которые уже внесены в нормативную базу в начале этого года», — сказала она.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин подвёл итоги работы портала поддержки малого бизнеса Москвы.