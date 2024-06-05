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В Москве рассказали об упрощении регулирования в сфере проведения земляных работ

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Департамент экономической политики и развития Москвы оценил влияние на бизнес требований в сфере проведения земляных работ при строительстве. По итогам экспертизы рекомендовано упростить процедуру оформления ордеров.
В Москве рассказали об упрощении регулирования в сфере проведения земляных работ
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как заявила заммэра столицы, глава департамента Мария Багреева, часть рекомендаций уже отражена в правовом регулировании.

«Упрощение регулирования в сфере проведения земляных работ позволит бизнесу ежегодно экономить 220 млн рублей. В том числе сохранение средств в 55,5 млн рублей строительные компании получат благодаря первым изменениям, которые уже внесены в нормативную базу в начале этого года», — сказала она.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин подвёл итоги работы портала поддержки малого бизнеса Москвы.

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