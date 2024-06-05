Выставку «Россия» в Москве посетили 15 млн гостей

Выставку «Россия» посетил 15-миллионный гость — это Наталия Корнеева из Ялты. Крымчанка приехала на выставку с мужем Антоном и детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой.

Наталию поздравили на стенде Северной Осетии — Алании и вручили сертификат на семейное путешествие в республику.

«Мы приехали из Ялты, из Крыма, посмотреть Москву. На выставке мы впервые. Хотя пока успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии — Алании и поэтому очень рады такому подарку», — поделилась эмоциями Корнеева.

Семью поздравила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

«Я хочу поблагодарить Республику Северная Осетия — Алания, подарившую нашим гостям поездку в эту невероятно красивую республику на шесть дней!» — сказала она.

В программу путешествия включена экскурсия по историческому центру Владикавказа и посещение дома-музея Евгения Вахтангова.

Гости региона смогут также посетить мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов. А ещё они получат возможность отправиться в поездку в Геналдонское ущелье (Кармадон).

Первый заместитель полномочного представителя республики при президенте Тамерлан Дзасохов выразил уверенность, что поездка навсегда останется в сердцах членов семьи.

«Вы будете её помнить, а воспоминания будут греть вашу душу. Мы вас очень ждём в нашей республике», — сказал он.

Ранее День защиты детей масштабно отметили на выставке «Россия» в Москве.