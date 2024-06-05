Выставку «Россия» в Москве посетили 15 млн гостей
- РИА Новости
Наталию поздравили на стенде Северной Осетии — Алании и вручили сертификат на семейное путешествие в республику.
«Мы приехали из Ялты, из Крыма, посмотреть Москву. На выставке мы впервые. Хотя пока успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии — Алании и поэтому очень рады такому подарку», — поделилась эмоциями Корнеева.
Семью поздравила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.
«Я хочу поблагодарить Республику Северная Осетия — Алания, подарившую нашим гостям поездку в эту невероятно красивую республику на шесть дней!» — сказала она.
В программу путешествия включена экскурсия по историческому центру Владикавказа и посещение дома-музея Евгения Вахтангова.
Гости региона смогут также посетить мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов. А ещё они получат возможность отправиться в поездку в Геналдонское ущелье (Кармадон).
Первый заместитель полномочного представителя республики при президенте Тамерлан Дзасохов выразил уверенность, что поездка навсегда останется в сердцах членов семьи.
«Вы будете её помнить, а воспоминания будут греть вашу душу. Мы вас очень ждём в нашей республике», — сказал он.
Ранее День защиты детей масштабно отметили на выставке «Россия» в Москве.