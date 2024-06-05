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На МКАД проведут масштабный ремонт дорожного покрытия

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На МКАД проведут масштабный ремонт дорожного покрытия — планируется заменить более 1,2 млн кв. м асфальта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
На МКАД проведут масштабный ремонт дорожного покрытия
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали — МКАД, там отремонтируем 36 участков общей площадью более 1,2 млн кв. м», — сказал Бирюков.

Дорожное покрытие поменяют на десяти участках внутренней стороны МКАД и 18 участках внешней, а также на восьми транспортных развязках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готова в 2026 году.

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