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Собянин: трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готова в 2026 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готова в 2026 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Новая трасса пересечёт четыре крупные магистрали — Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, а также свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает удобнее поездки между районами ТиНАО», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Как отметил мэр, строительство трёх участков трассы уже завершено, ещё два строят.

По его словам, предстоит возвести больше 43 км дорог, в том числе одну эстакаду, пять путепроводов, один тоннель и 16 пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появится мотопатруль.

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