На улицах Москвы появится мотопатруль
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов отметил преимущества мотопатруля, это мобильность и более удобные по сравнению с автомобилем габариты.
В первый год на дороги Москвы, в основном в центр города, выйдут шесть патрульных мотоциклистов. Их будут задействовать на разных участках столицы.
По завершении мотосезона специалисты проанализируют работу новой службы и примут решение о целесообразности расширения штата.
Ранее рабочая группа «Безопасность дорожного движения» согласовала проект постановления правительства с правилами установки дорожных камер.