На улицах Москвы появится мотопатруль

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы создал новое подразделение — мотопатруль. Теперь сотрудники на мотоциклах будут выполнять задачи по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на дорогах города.

Об этом информирует НСН.

Заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов отметил преимущества мотопатруля, это мобильность и более удобные по сравнению с автомобилем габариты.

В первый год на дороги Москвы, в основном в центр города, выйдут шесть патрульных мотоциклистов. Их будут задействовать на разных участках столицы.

По завершении мотосезона специалисты проанализируют работу новой службы и примут решение о целесообразности расширения штата.

Ранее рабочая группа «Безопасность дорожного движения» согласовала проект постановления правительства с правилами установки дорожных камер.