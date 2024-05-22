RT в Telegram
Подпишись

«Ъ»: новые нормы работы дорожных камер вступят в силу в сентябре

Короткая ссылка
Рабочая группа «Безопасность дорожного движения» согласовала проект постановления правительства с правилами установки дорожных камер, сообщает «Коммерсантъ».
«Ъ»: новые нормы работы дорожных камер вступят в силу в сентябре
  • РИА Новости

Как пояснил газете сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин, документ направят в правительственную подкомиссию, а после окончательного согласования — на подпись премьер-министру.

Издание напоминает, что постановление станет этапом федеральной реформы систем фиксации нарушений, которая заработает 1 cентября.

В законе, который разрабатывался комитетом по транспорту Госдумы и Минтрансом, содержатся правила согласования мест установки комплексов, говорится в статье.

Литвин отметил, что согласованный документ — результат долгих обсуждений и поиска компромиссов, хотя до конца неурегулированными остались многие вопросы, связанные, например, с размещением и выбором мест установки комплексов.

В марте рабочая группа при Правительственной комиссии по проведению административной реформы обсудила обновлённый проект постановления правительства России о средствах фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить