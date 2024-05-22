«Ъ»: новые нормы работы дорожных камер вступят в силу в сентябре

Рабочая группа «Безопасность дорожного движения» согласовала проект постановления правительства с правилами установки дорожных камер, сообщает «Коммерсантъ».

Как пояснил газете сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин, документ направят в правительственную подкомиссию, а после окончательного согласования — на подпись премьер-министру.

Издание напоминает, что постановление станет этапом федеральной реформы систем фиксации нарушений, которая заработает 1 cентября.

В законе, который разрабатывался комитетом по транспорту Госдумы и Минтрансом, содержатся правила согласования мест установки комплексов, говорится в статье.

Литвин отметил, что согласованный документ — результат долгих обсуждений и поиска компромиссов, хотя до конца неурегулированными остались многие вопросы, связанные, например, с размещением и выбором мест установки комплексов.

В марте рабочая группа при Правительственной комиссии по проведению административной реформы обсудила обновлённый проект постановления правительства России о средствах фото- и видеофиксации нарушений ПДД.