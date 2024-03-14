Рабочая группа обсудила обновлённый проект постановления о средствах фиксации нарушений ПДД

Рабочая группа в сфере безопасности дорожного движения при Правительственной комиссии по проведению административной реформы обсудила обновлённый проект постановления правительства России о средствах фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

С 1 сентября 2024 года все дорожные камеры в России должны устанавливаться и работать по единым правилам. Правительство должно утвердить правила размещения средств фиксации ПДД. Очередную предложенную Минтрансом версию представили рабочей группе.

Из проекта следует, что камеры можно будет размещать только на дорогах с выделенной полосой, на аварийно-опасных участках и в местах проведения работ, на перекрёстках с высокой аварийностью, на пешеходных переходах, на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, а также в местах, где запрещена стоянка автомобилей.

Помимо этого, приборы можно устанавливать «в местах, определяемых при осуществлении контроля в области безопасности дорожного движения».

Проект постановления делает обязательным соблюдение требований ГОСТа к дорожным камерам.

Ранее автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала об изменении порядка установки дорожных камер с осени 2024 года.