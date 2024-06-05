В Москве пройдёт конкурс «Семьи, меняющие мир» про истории семей, занимающихся добровольчеством.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Этим летом «Мосволонтёр» предоставит всем горожанам возможность рассказать об истории своей семьи, её добрых традициях и готовности помогать не только близким, но и незнакомым людям», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Александр Левит.

Заявки можно подать до 18 июня на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр», экспертная комиссия выберет десять историй семей, фотографии которых представят на фотовыставке, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций.