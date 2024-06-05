RT в Telegram
Подпишись

В Москве пройдёт конкурс «Семьи, меняющие мир»

Короткая ссылка
В Москве пройдёт конкурс «Семьи, меняющие мир» про истории семей, занимающихся добровольчеством.
В Москве пройдёт конкурс «Семьи, меняющие мир»
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Этим летом «Мосволонтёр» предоставит всем горожанам возможность рассказать об истории своей семьи, её добрых традициях и готовности помогать не только близким, но и незнакомым людям», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Александр Левит.

Заявки можно подать до 18 июня на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр», экспертная комиссия выберет десять историй семей, фотографии которых представят на фотовыставке, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить