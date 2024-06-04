В Москве пройдёт этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций
Участники продемонстрируют навыки эффективного управления семейным бюджетом и инвестирования, пишет сайт mos.ru.
Программа рассчитана на москвичей от 14 лет. Благодаря игре каждый участник сможет больше узнать о правилах сохранения и приумножения семейного бюджета.
Эксперты также прочитают лекцию о преимуществах и особенностях финансовых инструментов по формированию сбережений и инвестированию.
Заявки на участие принимают до 5 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что молодые IT-специалисты, студенты и выпускники из Московской области примут участие в финале международной олимпиады.