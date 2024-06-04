В Москве пройдёт этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций

В Москве региональный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций состоится в субботу, 8 июня, в Институте финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России.

Участники продемонстрируют навыки эффективного управления семейным бюджетом и инвестирования, пишет сайт mos.ru.

Программа рассчитана на москвичей от 14 лет. Благодаря игре каждый участник сможет больше узнать о правилах сохранения и приумножения семейного бюджета.

Эксперты также прочитают лекцию о преимуществах и особенностях финансовых инструментов по формированию сбережений и инвестированию.

Заявки на участие принимают до 5 июня.

Ранее «Радио 1» сообщало, что молодые IT-специалисты, студенты и выпускники из Московской области примут участие в финале международной олимпиады.