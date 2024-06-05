Рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по реновации

Рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Строительство нового дома планируют завершить в 2026 году.

«Всего здесь будет 251 квартира с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации, утверждённым постановлением правительства Москвы», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что также в проекте предусмотрен подземный паркинг и благоустройство территории около дома.

Ранее сообщалось, что в столице с начала года ввели в эксплуатацию семь новостроек по программе реновации.