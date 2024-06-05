RT в Telegram
Подпишись

Рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по реновации

Короткая ссылка
Рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Строительство нового дома планируют завершить в 2026 году.

«Всего здесь будет 251 квартира с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации, утверждённым постановлением правительства Москвы», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что также в проекте предусмотрен подземный паркинг и благоустройство территории около дома.

Ранее сообщалось, что в столице с начала года ввели в эксплуатацию семь новостроек по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить