В столице с начала года ввели в эксплуатацию семь новостроек по программе реновации

В столице с начала 2024 года ввели в эксплуатацию семь новостроек по программе реновации, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Совокупная площадь квартир во введённых в эксплуатацию жилых комплексах составляет более 89 тыс. кв. м — это пространство позволит справить новоселье примерно 3 тыс. москвичей», — сказал Лёвкин.

Сейчас дома подготавливают к заселению: проходит осмотр и приёмка квартир, нежилых помещений, мест общего пользования, а также инженерных систем и коммуникаций.

Новостройки расположены в Северо-Восточном, Восточном и Юго-Восточном округах.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы по программе реновации строят пять домов.