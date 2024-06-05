RT в Telegram
Подпишись

В столице с начала года ввели в эксплуатацию семь новостроек по программе реновации

Короткая ссылка
В столице с начала 2024 года ввели в эксплуатацию семь новостроек по программе реновации, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
В столице с начала года ввели в эксплуатацию семь новостроек по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Совокупная площадь квартир во введённых в эксплуатацию жилых комплексах составляет более 89 тыс. кв. м — это пространство позволит справить новоселье примерно 3 тыс. москвичей», — сказал Лёвкин.

Сейчас дома подготавливают к заселению: проходит осмотр и приёмка квартир, нежилых помещений, мест общего пользования, а также инженерных систем и коммуникаций.

Новостройки расположены в Северо-Восточном, Восточном и Юго-Восточном округах.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы по программе реновации строят пять домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить