В столице с начала года ввели в эксплуатацию семь новостроек по программе реновации
- РИА Новости
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
«Совокупная площадь квартир во введённых в эксплуатацию жилых комплексах составляет более 89 тыс. кв. м — это пространство позволит справить новоселье примерно 3 тыс. москвичей», — сказал Лёвкин.
Сейчас дома подготавливают к заселению: проходит осмотр и приёмка квартир, нежилых помещений, мест общего пользования, а также инженерных систем и коммуникаций.
Новостройки расположены в Северо-Восточном, Восточном и Юго-Восточном округах.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы по программе реновации строят пять домов.