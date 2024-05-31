На западе Москвы по программе реновации строят 5 домов
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
«Переселение по программе реновации в Филях-Давыдкове затронуло уже 21 дом. Их жителям город предоставил квартиры в пяти новостройках. Всего в ЗАО в программу реновации включили 559 домов. Жители 151 здания уже приступили к переезду», — сказал Лёвкин.
Планировку и отделку квартир выполнят по стандартам программы реновации.
Ранее сообщалось, что более тысячи семей получили жильё по реновации в Нижегородском районе Москвы.