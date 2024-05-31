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На западе Москвы по программе реновации строят 5 домов

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На западе Москвы в районе Фили-Давыдково по программе реновации строят пять домов, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Переселение по программе реновации в Филях-Давыдкове затронуло уже 21 дом. Их жителям город предоставил квартиры в пяти новостройках. Всего в ЗАО в программу реновации включили 559 домов. Жители 151 здания уже приступили к переезду», — сказал Лёвкин.

Планировку и отделку квартир выполнят по стандартам программы реновации.

Ранее сообщалось, что более тысячи семей получили жильё по реновации в Нижегородском районе Москвы.

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